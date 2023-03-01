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Коллаборанту из Бучанщины дали 10 лет с конфискацией за службу оккупантам

Ирина БалачукСреда, 1 марта 2023, 08:44
Коллаборанту из Бучанщины дали 10 лет с конфискацией за службу оккупантам
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Заведующего кладбищем, который служил российским захватчикам и согласился стать старостой села Синяк во время оккупации Киевской области, приговорили к 10 годам тюрьмы.

Источник: приговор Печерского райсуда Киева

Дословно из решения суда: "Признать виновным ЛИЦО_3 в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, органах, предоставляющих публичные услуги, на срок 15 лет, с конфискацией имущества".

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Детали: Суд вынес приговор 24 февраля.

Срок отбывания наказания гауляйтером будет исчисляться с момента его задержания – с 3 мая 2022 года.

Меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную к пособнику оккупантов, суд оставил без изменений до вступления приговора в законную силу.

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Приговор вступает в законную силу через 30 дней с момента его провозглашения, если не была подана апелляция на него.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

Предыстория:

  • 3 октября в Киеве начали судить заведующего одного из кладбищ Бучанского района, которого россияне назначили старостой села во время оккупации.

Темы: судколлаборационизмБучаКиевская область
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