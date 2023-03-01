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Россияне ударили по гражданской и критической инфраструктуре Полтавщины

Елена РощинаСреда, 1 марта 2023, 19:27
Россияне ударили по гражданской и критической инфраструктуре Полтавщины
Дмитрий Лунин, фото из Telegram

Российские войска вечером 1 марта ударили ракетами по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавской области. 

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Враг совершил ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется".

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Детали: Воздушная тревога в Полтавской области длилась с 18:57 до 19:24. Во время тревоги Лунин сообщил об угрозе ракетного удара.

В Сумской области тогда сработали силы ПВО.

В 20:34 пошла новая волна воздушных тревог, в том числе и в Полтавской области, которая также длилась менее получаса. 

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Этому предшествовало: Прошлой ночью на Полтавщине силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника типа "Шахед" из четырех.

Днем 1 марта противовоздушная оборона сбила российский беспилотник над Киевской областью.

Темы: Полтавская областьвойнаракетный удар
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