Два беспилотника атаковали воинскую часть в Крыму – росСМИ

Два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в Сакском районе временно оккупированного Крыма.

Источник: российский Telegaram-канал "Baza"

Детали: Сообщается, что атака произошла в ночь на 1 марта, но об этом стало известно только утром 2 марта.

По данным "Baza", около двух часов ночи два неизвестных БПЛА упали на территории части – возможно, они были сбиты ПВО или упали в результате работы средств РЭБ.

Отмечается, что один беспилотник взорвался, но в результате взрыва никто не пострадал. Только стену одной из построек посекло осколками.

Предыстория:

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 1 марта Крым якобы атаковали 10 украинских беспилотников, но якобы все они были уничтожены.

Вечером 1 марта оккупанты сообщали, что на юге оккупированного Крыма прогремели взрывы.