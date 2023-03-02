Два беспилотника атаковали воинскую часть в Крыму – росСМИ
Четверг, 2 марта 2023, 07:17
Два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в Сакском районе временно оккупированного Крыма.
Источник: российский Telegaram-канал "Baza"
Детали: Сообщается, что атака произошла в ночь на 1 марта, но об этом стало известно только утром 2 марта.
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По данным "Baza", около двух часов ночи два неизвестных БПЛА упали на территории части – возможно, они были сбиты ПВО или упали в результате работы средств РЭБ.
Отмечается, что один беспилотник взорвался, но в результате взрыва никто не пострадал. Только стену одной из построек посекло осколками.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 1 марта Крым якобы атаковали 10 украинских беспилотников, но якобы все они были уничтожены.
- Вечером 1 марта оккупанты сообщали, что на юге оккупированного Крыма прогремели взрывы.