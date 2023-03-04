В ISW прокомментировали возможный отход Сил обороны из части Бахмута

Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что Силы обороны, вероятно, готовят контролируемый отход из части Бахмута.

Источник: ISW

Детали: В институте предполагают, что украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отхода из части Бахмута.

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Аналитики напоминают, что российские войска ведут бои за захват Бахмута примерно с мая 2022 года и понесли огромные потери в этом процессе.

"Если украинское военное командование посчитает необходимым вывести войска из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый отход из особо тяжелых секторов Бахмута", - говорится в отчете.

Эксперты указывают и на то, что президент России Владимир Путин не коснулся ситуации в Брянской области во время экстренного заседания Совета безопасности России 3 марта.

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При этом российские источники широко распространили информацию о том, что Путин собрал заседание, чтобы обсудить антитеррористические меры безопасности в ответ на инцидент в Брянской области, но вместо этого в зачитанном тексте совещания был перечислен ряд привычных тезисов Кремля.

И российский диктатор не воспользовался возможностью, чтобы представить новые цели или средства для российских военных операций в Украине.

Комментируют в отчете института и ситуацию по поводу Запорожской АЭС.

В частности, специалисты отмечают, что российские власти продолжают пытаться представить Россию как единственного безопасного оператора Запорожской атомной электростанции, что, вероятно, ограничит присутствие Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС и заставит де-факто признать российскую собственность на электростанцию.

Ключевые выводы ISW за 3 марта: