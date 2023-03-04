В ISW прокомментировали возможный отход Сил обороны из части Бахмута
Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что Силы обороны, вероятно, готовят контролируемый отход из части Бахмута.
Источник: ISW
Детали: В институте предполагают, что украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отхода из части Бахмута.
Аналитики напоминают, что российские войска ведут бои за захват Бахмута примерно с мая 2022 года и понесли огромные потери в этом процессе.
"Если украинское военное командование посчитает необходимым вывести войска из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый отход из особо тяжелых секторов Бахмута", - говорится в отчете.
Эксперты указывают и на то, что президент России Владимир Путин не коснулся ситуации в Брянской области во время экстренного заседания Совета безопасности России 3 марта.
При этом российские источники широко распространили информацию о том, что Путин собрал заседание, чтобы обсудить антитеррористические меры безопасности в ответ на инцидент в Брянской области, но вместо этого в зачитанном тексте совещания был перечислен ряд привычных тезисов Кремля.
И российский диктатор не воспользовался возможностью, чтобы представить новые цели или средства для российских военных операций в Украине.
Комментируют в отчете института и ситуацию по поводу Запорожской АЭС.
В частности, специалисты отмечают, что российские власти продолжают пытаться представить Россию как единственного безопасного оператора Запорожской атомной электростанции, что, вероятно, ограничит присутствие Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС и заставит де-факто признать российскую собственность на электростанцию.
Ключевые выводы ISW за 3 марта:
- Украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отхода из части Бахмута.
- Российские официальные лица продолжали обнародовать "ограниченную информацию" о вторжении в Брянскую область 2 марта, но не смогли предоставить ясности относительно того, что на самом деле произошло.
- Путин не обсуждал ситуацию в Брянской области на экстренном заседании Совета безопасности России, согласно протоколу заседания.
- Российские власти продолжили попытки представить Россию как единственного безопасного оператора ЗАЭС, чтобы ограничить присутствие МАГАТЭ на станции и заставить де-факто признать российскую собственность на ЗАЭС.
- Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Оккупанты также продолжили наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области, поскольку украинские силы, похоже, готовятся к контролируемому отходу по крайней мере из части Бахмута.
- Кремль продолжает усиливать государственный контроль над российской оборонно-промышленной базой.
- Российские оккупационные власти продолжают подготовку оккупированных территорий к российским региональным выборам 10 сентября.