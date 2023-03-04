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В ISW прокомментировали возможный отход Сил обороны из части Бахмута

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 марта 2023, 03:20
В ISW прокомментировали возможный отход Сил обороны из части Бахмута
Бахмут, фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что Силы обороны, вероятно, готовят контролируемый отход из части Бахмута.

Источник: ISW

Детали: В институте предполагают, что украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отхода из части Бахмута.

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Аналитики напоминают, что российские войска ведут бои за захват Бахмута примерно с мая 2022 года и понесли огромные потери в этом процессе.

"Если украинское военное командование посчитает необходимым вывести войска из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый отход из особо тяжелых секторов Бахмута", - говорится в отчете.

Эксперты указывают и на то, что президент России Владимир Путин не коснулся ситуации в Брянской области во время экстренного заседания Совета безопасности России 3 марта.

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При этом российские источники широко распространили информацию о том, что Путин собрал заседание, чтобы обсудить антитеррористические меры безопасности в ответ на инцидент в Брянской области, но вместо этого в зачитанном тексте совещания был перечислен ряд привычных тезисов Кремля.

И российский диктатор не воспользовался возможностью, чтобы представить новые цели или средства для российских военных операций в Украине.

Комментируют в отчете института и ситуацию по поводу Запорожской АЭС.

В частности, специалисты отмечают, что российские власти продолжают пытаться представить Россию как единственного безопасного оператора Запорожской атомной электростанции, что, вероятно, ограничит присутствие Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС и заставит де-факто признать российскую собственность на электростанцию.

Ключевые выводы ISW за 3 марта:

  • Украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отхода из части Бахмута.
  • Российские официальные лица продолжали обнародовать "ограниченную информацию" о вторжении в Брянскую область 2 марта, но не смогли предоставить ясности относительно того, что на самом деле произошло.
  • Путин не обсуждал ситуацию в Брянской области на экстренном заседании Совета безопасности России, согласно протоколу заседания.
  • Российские власти продолжили попытки представить Россию как единственного безопасного оператора ЗАЭС, чтобы ограничить присутствие МАГАТЭ на станции и заставить де-факто признать российскую собственность на ЗАЭС.
  • Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Оккупанты также продолжили наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области, поскольку украинские силы, похоже, готовятся к контролируемому отходу по крайней мере из части Бахмута.
  • Кремль продолжает усиливать государственный контроль над российской оборонно-промышленной базой.
  • Российские оккупационные власти продолжают подготовку оккупированных территорий к российским региональным выборам 10 сентября.

Темы: Бахмутвойна
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