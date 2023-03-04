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Байден собирает команду и может объявить старт предвыборной кампании в апреле – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 марта 2023, 05:18
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент Штатов Джо Байден собирает команду и готовится объявить старт предвыборной кампании в апреле.

Источник: Reuters

Детали: Команда президента США Джо Байдена пытается привлечь ведущих союзников демократов и даже некоторых людей, которые когда-то рассматривались как потенциальные соперники.

Национальный комитет Демократической партии создаст "национальный консультативный совет", в состав которого войдут, известные своими амбициями на высшие должности, но оставшиеся "на обочине" после того, как демократы сохранили большинство на промежуточных выборах в 2022 году.

Издание отмечает, что работа над привлечением известных спикеров, которые вступают в предвыборную гонку, свидетельствует о том, что Байден приближается к официальному объявлению о повторном выдвижении на пост президента.

Это объявление, по данным Reuters, ожидается в апреле, хотя дата может сместиться.

"Национальный консультативный совет" будет использоваться для демонстрации единства партии, поддерживающей своего кандидата на пост президента, для проведения агитационных выступлений и интервью на телевидении от имени партии и кандидата.

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Напомним: Ранее сообщалось, что Байден больше не кажется абсолютно уверенным в том, что во второй раз будет баллотироваться в президенты США, из-за чего Демократическая партия, его главные помощники и потенциальные кандидаты не уверены насчет 2024-го года и тихо обдумывают план "Б".

До этого он заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, но еще не принял "твердого решения".

Темы: БайденСШАвиборы
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