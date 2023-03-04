В РФ Госдума посоветовала бизнесу закупать ПВО для защиты

Глава комитета российской Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил российским корпорациям самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами.

Источник: Картаполов, цитирует The Moscow Times

Прямая речь Картаполова: "Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты".

Дословно: "Власти России расписались в неспособности защитить всю критически важную инфраструктуру страны от украинских атак. С учетом размеров государства "всегда найдется лазейка", через которую на ее территорию может залететь ударный беспилотник, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов".

Детали: В связи с этим он предложил российским корпорациям самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами, поскольку средства Минобороны "сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов".

По мнению депутата, такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

Он также отметил, что информация об имеющихся системах ПВО, включая их параметры, уже известна украинским военным, поскольку у них есть средства разведки; кроме того, такие данные им предоставляют страны НАТО.

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"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО расположены, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел, не только огибая рельеф, но и минуя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", - отметил Картаполов.

Депутат считает нужным заставить российских бизнесменов закупать средства противодействия дронам на постоянной основе, даже в случае окончания войны в Украине. По его словам, системы ПВО пригодятся и в дальнейшем "для противодействия террористам".

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