Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ Госдума посоветовала бизнесу закупать ПВО для защиты

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 марта 2023, 06:08

Глава комитета российской Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил российским корпорациям самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами.

Источник: Картаполов, цитирует The Moscow Times

Прямая речь Картаполова: "Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты".

Дословно: "Власти России расписались в неспособности защитить всю критически важную инфраструктуру страны от украинских атак. С учетом размеров государства "всегда найдется лазейка", через которую на ее территорию может залететь ударный беспилотник, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов".

Детали: В связи с этим он предложил российским корпорациям самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами, поскольку средства Минобороны "сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов".

По мнению депутата, такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

Он также отметил, что информация об имеющихся системах ПВО, включая их параметры, уже известна украинским военным, поскольку у них есть средства разведки; кроме того, такие данные им предоставляют страны НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО расположены, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел, не только огибая рельеф, но и минуя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", - отметил Картаполов.

Депутат считает нужным заставить российских бизнесменов закупать средства противодействия дронам на постоянной основе, даже в случае окончания войны в Украине. По его словам, системы ПВО пригодятся и в дальнейшем "для противодействия террористам".

Напомним:

  • 28 февраля в Московской области в районе Коломны неподалеку от объекта, принадлежащего "Газпрому", упал беспилотник.
  • Вечером 2 марта в российском городе Коломна Московской области прогремел взрыв.

Темы: РосcияГосдумаПВОвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Курской области ночью часовой-срочник расстрелял сослуживцев по службе

Ночью Россия запустила по Украине 15 "Шахедов", 13 из них сбили

Российский подсанкционный корабль с военным грузом вошел в Черное море – СМИ

видео, обновленоВ Подмосковье "хлопок" на подсанкционном коксогазовом заводе, горел цех

Зеленский рассказал, что надо сделать до следующего отопительного сезона

Шольц: Путин должен вывести войска, это основа для переговоров

Все новости...
Росcия
Искусство отмены
Россияне били по Сумщине, более 120 прилетов
Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 7
Последние новости
09:30
Разведка Британии: РФ перебрасывает на фронт устаревшие Т-62 и БТР-50, у них множество уязвимых мест
09:23
В Курской области ночью часовой-срочник расстрелял сослуживцев по службе
09:21
Великобритания и Германия впервые вместе будут охранять небо над Эстонией
09:11
По всей Украине воздушная тревога
08:50
В Киев приехали руководители Социал-демократической партии Германии, которые за дипломатию с РФ
08:36
Ночью Россия запустила по Украине 15 "Шахедов", 13 из них сбили
08:26
ЕС пока не видит доказательств, что Китай рассматривает поставку оружия России
08:12
Защитники за сутки ликвидировали 15 беспилотников, 11 ББМ и 650 оккупантов
07:50
Ночью над Днепропетровской областью сбили 4 беспилотника – ОВА
07:33
В Киеве на уборку снега выехали 184 единицы техники
Все новости...