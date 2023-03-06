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СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 марта 2023, 18:31
СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА
Фото: Игорь Ткачук, Одесская ОВА

Служба безопасности Украины задержала заместителя председателя Одесской ОВА Игоря Ткачука

Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня СБУ в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачук И.М., сейчас идут следственные действия".

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Детали: Марченко не сообщил, за что задержали Ткачука. Однако он отметил, что правоохранители работают над "очисткой всех руководителей, которые не понимают, как они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны".

По его словам, ОВА не согласится с "любой неправомерной деятельностью".

Дополнено: По информации издания "Думская", Ткачук задержан по подозрению в получении взятки.

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Темы: СБУОдессавзятка
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