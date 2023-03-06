СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА
Понедельник, 6 марта 2023, 19:31
Служба безопасности Украины задержала заместителя председателя Одесской ОВА Игоря Ткачука
Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко в Telegram
Прямая речь: "Сегодня СБУ в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачук И.М., сейчас идут следственные действия".
Детали: Марченко не сообщил, за что задержали Ткачука. Однако он отметил, что правоохранители работают над "очисткой всех руководителей, которые не понимают, как они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны".
По его словам, ОВА не согласится с "любой неправомерной деятельностью".
Дополнено: По информации издания "Думская", Ткачук задержан по подозрению в получении взятки.