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В Москве и Свердловской области РФ была воздушная тревога

Ирина БалачукЧетверг, 9 марта 2023, 15:12
В Москве и Свердловской области РФ была воздушная тревога
Скриншот из google.maps

В столице России, Москве, а также в Свердловской области РФ 9 марта прозвучало сообщение о воздушной тревоге.

Источник: Главное управление МЧС России по Свердловской области в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram

Дословно МЧС: "На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги".

Детали: Российское ведомство отметило, что информация от опасности является ложной и не соответствует действительности.

Позже российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что также сирены звучали в Москве.

По данным МЧС, сигнал тревоги в Москве прозвучал в эфире радиостанций и телеканалов после взлома серверов.

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Темы: Росcиявоздушная тревога
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