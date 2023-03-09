В Москве и Свердловской области РФ была воздушная тревога

В столице России, Москве, а также в Свердловской области РФ 9 марта прозвучало сообщение о воздушной тревоге.

Источник: Главное управление МЧС России по Свердловской области в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram

Дословно МЧС: "На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги".

Детали: Российское ведомство отметило, что информация от опасности является ложной и не соответствует действительности.

Позже российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что также сирены звучали в Москве.

У Москві телебаченню транслювали повідомлення про повітряну тривогу, удар і необхідність взяти протигази і йти в укриття. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/YVu7aDN28a — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2023

По данным МЧС, сигнал тревоги в Москве прозвучал в эфире радиостанций и телеканалов после взлома серверов.

ВИДЕО ДНЯ

У Москві телебаченню транслювали повідомлення про повітряну тривогу, удар і необхідність взяти протигази і йти в укриття. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/V9pQnwppBp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2023

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