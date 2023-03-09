В Москве и Свердловской области РФ была воздушная тревога
В столице России, Москве, а также в Свердловской области РФ 9 марта прозвучало сообщение о воздушной тревоге.
Источник: Главное управление МЧС России по Свердловской области в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram
Дословно МЧС: "На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги".
Детали: Российское ведомство отметило, что информация от опасности является ложной и не соответствует действительности.
Позже российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что также сирены звучали в Москве.
У Москві телебаченню транслювали повідомлення про повітряну тривогу, удар і необхідність взяти протигази і йти в укриття. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/YVu7aDN28a— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2023ВИДЕО ДНЯ
По данным МЧС, сигнал тревоги в Москве прозвучал в эфире радиостанций и телеканалов после взлома серверов.
У Москві телебаченню транслювали повідомлення про повітряну тривогу, удар і необхідність взяти протигази і йти в укриття. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/V9pQnwppBp— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2023
Предыстория:
- Утром 22 февраля в 10 городах России по радио прозвучали объявления о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара, позже в МЧС России заявили, что это была хакерская атака.