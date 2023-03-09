Спецназовцы СБУ уничтожили дронами-камикадзе российские "ТОР" и С-300
Четверг, 9 марта 2023, 16:52
Спецназовцы СБУ уничтожили дронами-камикадзе российские зенитные ракетные комплексы "ТОР М2" и "С-300ВМ".
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия - чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику.
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Детали: Направление и время эффективной работы бойцов Центра спецопераций "А" Службы безопасности традиционно не раскрывается.
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