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Спецназовцы СБУ уничтожили дронами-камикадзе российские "ТОР" и С-300

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 марта 2023, 16:52
Спецназовцы СБУ уничтожили дронами-камикадзе российские ТОР и С-300
Центр спецопераций "А" Службы безопасности. иллюстративное фото спецслужбы

Спецназовцы СБУ уничтожили дронами-камикадзе российские зенитные ракетные комплексы "ТОР М2" и "С-300ВМ".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия - чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику.

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Детали: Направление и время эффективной работы бойцов Центра спецопераций "А" Службы безопасности традиционно не раскрывается.

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Темы: СБУвойна
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