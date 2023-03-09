Спецназовцы СБУ уничтожили дронами-камикадзе российские "ТОР" и С-300

Спецназовцы СБУ уничтожили дронами-камикадзе российские зенитные ракетные комплексы "ТОР М2" и "С-300ВМ".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия - чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику.

Работаем дальше до полной Победы!".

Детали: Направление и время эффективной работы бойцов Центра спецопераций "А" Службы безопасности традиционно не раскрывается.

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