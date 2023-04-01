Папу Франциска выписали из больницы

Папа Франциск покинул больницу в Риме, где он провел последние несколько дней на лечении от респираторной инфекции.

Источник: CNN

Детали: Он пообщался с журналистами и представителями СМИ, отъезжая в субботу утром.

Издание уточняет, что 86-летнего мужчину доставили в среду и ему давали антибиотики для лечения инфекционного бронхита.

Справка: В декабре 2022 года Папа Франциск сообщил, что написал заявление об отречении, которое будет использовано в случае его "ухудшения состояния здоровья" и неспособности выполнять свои обязанности. Франциск сказал, что написал письмо несколько лет назад и передал его тогдашнему госсекретарю Ватикана кардиналу Тарчизио Бертоне, который ушел в отставку в 2013 году.

В 2013 году непосредственный предшественник Франциска, Папа Бенедикт XVI, принял почти беспрецедентное решение уйти в отставку с поста, назвав причиной "преклонный возраст". Это был первый случай, когда Папа Римский ушел в отставку за почти 600 лет.

Последним Папой, который ушел в отставку до смерти, был Григорий XII, который в 1415 году ушел в отставку, чтобы положить конец гражданской войне в Церкви, в которой более чем один человек претендовал на звание Папы Римского.