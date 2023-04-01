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И.о. наместника Лавры: Братия молится за Зеленского, а проклятия Павла вернутся к нему же

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 17:50
И.о. наместника Лавры: Братия молится за Зеленского, а проклятия Павла вернутся к нему же
архимандрит Авраамий, фото ПЦУ

И.о. наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий заверил, что братия молится за президента Владимира Зеленского, а "проклятия" бывшего наместника Лавры митрополита УПЦ МП Павла возвращаются к нему самому.

Источник: обращение Авраамия, опубликованное в субботу на сайте ПЦУ

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Детали: Как отмечается на сайте ПЦУ, Авраамий "опроверг действенность "проклятий" бывшего наместника Лавры".

Дословно: "Как исполняющий обязанности наместника Лавры я глубоко возмущен теми заявлениями и действиями, которые делает наш бывший руководитель. Разве он не знает, что несправедливые проклятия падают на голову того, кто проклинает? Все слезы братии, о которых он говорит - его вина. И все проклятия, которые он посылает и президенту, и всем несогласным с ним - возвращаются на самом деле к нему, ибо по слову Писания они, как уголь горящий, собираются на его голову.

Имея сейчас ответственность возглавлять Лавру, возложенную на меня блаженнейшим митрополитом Епифанием, от имени Лавры хочу засвидетельствовать перед всеми, что проклятия бывшего наместника - безосновательны и несправедливы.

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Уверяю нашего президента, что братия Лавры молится и продолжит молиться за главу нашего государства, как это нам предписывает делать и Слово Божие. Мы благословляем вас, Владимир Александрович, в вашей борьбе с агрессором, с фальшивым "русским миром", который принес нашему народу войну и смерть. Мы молимся за вашу семью, за всех, кто вместе с вами работает для победы над врагом мира".

Больше деталей: Авраамий подчеркнул, что события вокруг Лавры - это "не противостояние государства и религии, это не нарушение свободы", а "освобождение нашей святыни от влияния враждебного к нам российского государства".

"Ради святынь Лавры, ради молитвы у наших Отцов печерских мы долго терпели. Потому что мы не видели альтернативы. Но сейчас новая каноническая реальность существования признанной Поместной церкви и решение украинского государства предоставляют нам возможность выбрать - и я свой выбор сделал", - отмечает он.

Что предшествовало: На днях бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что "Господь не простит" президенту Владимиру Зеленскому и его семье выселение духовенства УПЦ МП из Лавры. "Горе вам, бойтесь", - обратился он к Зеленскому.

Предыстория:

  • Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ МП Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ МП Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта, проведя там последнее богослужение.
  • Митрополит ПЦУ Епифаний заверил, что монастырь на территории Киево-Печерской лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.
  • Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда. Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".
  • 1 апреля Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины". Судебное заседание перенесли на понедельник.

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Темы: Православная Церковь УкраиныУПЦ МПЗеленский
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