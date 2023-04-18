Еще один сторонник УПЦ МП отличился нападением на журналиста в Лавре

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в препятствовании работе журналистов на территории Киево-Печерской лавры еще одному стороннику УПЦ МП.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: По данным следствия, 17 апреля 2023 года журналист одного из интернет-изданий проводил съемку в помещении церковного магазина, расположенного на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

В это время к журналисту подошел 48-летний мужчина, который на добровольных началах осуществляет охрану указанного помещения.

Он пытался отобрать у журналиста оборудование для видеосъемки, а позже отломал крепление к видеокамере и повредил светодиодную лампу.

Дословно: "В результате указанных противоправных действий журналист не мог продолжать свою законную профессиональную деятельность.

Досудебное расследование осуществляется дознавателями Печерского УП ГУ НП в городе Киеве.

ВИДЕО ДНЯ

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн -ред.) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет".

Напомним: Архидиакона Киево-Печерской лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности; вину он не признает.

Предыстория:

Читайте также: "Кричат не Слава Богу, а Слава Украине", – верующие УПЦ о выселении из Лавры

"Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ