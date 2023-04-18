Еще один сторонник УПЦ МП отличился нападением на журналиста в Лавре
Столичные правоохранители сообщили о подозрении в препятствовании работе журналистов на территории Киево-Печерской лавры еще одному стороннику УПЦ МП.
Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция
Детали: По данным следствия, 17 апреля 2023 года журналист одного из интернет-изданий проводил съемку в помещении церковного магазина, расположенного на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
В это время к журналисту подошел 48-летний мужчина, который на добровольных началах осуществляет охрану указанного помещения.
Он пытался отобрать у журналиста оборудование для видеосъемки, а позже отломал крепление к видеокамере и повредил светодиодную лампу.
Дословно: "В результате указанных противоправных действий журналист не мог продолжать свою законную профессиональную деятельность.
Досудебное расследование осуществляется дознавателями Печерского УП ГУ НП в городе Киеве.
Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн -ред.) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет".
Напомним: Архидиакона Киево-Печерской лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности; вину он не признает.
Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню все же остаются в лавре.
- Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Их подстрекал это делать сам наместник Лавры Павел.
- Он также пригрозил журналистам побить их палкой. Позже Павлу объявили подозрение и отправили под домашний арест в доме на Киевщине.
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