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Еще один сторонник УПЦ МП отличился нападением на журналиста в Лавре

Валентина РоманенкоВторник, 18 апреля 2023, 17:03
Еще один сторонник УПЦ МП отличился нападением на журналиста в Лавре
фото прокуратуры

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в препятствовании работе журналистов на территории Киево-Печерской лавры еще одному стороннику УПЦ МП.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: По данным следствия, 17 апреля 2023 года журналист одного из интернет-изданий проводил съемку в помещении церковного магазина, расположенного на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

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В это время к журналисту подошел 48-летний мужчина, который на добровольных началах осуществляет охрану указанного помещения.

Он пытался отобрать у журналиста оборудование для видеосъемки, а позже отломал крепление к видеокамере и повредил светодиодную лампу.

Дословно: "В результате указанных противоправных действий журналист не мог продолжать свою законную профессиональную деятельность.

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Досудебное расследование осуществляется дознавателями Печерского УП ГУ НП в городе Киеве.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн -ред.) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет".

Напомним: Архидиакона Киево-Печерской лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности; вину он не признает.

Предыстория:

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Темы: УПЦ МПКиевпрокуратура
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