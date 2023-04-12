Архидиакон УПЦ МП предстанет перед судом за нападение на журналистов

Архидиакона Киево-Печерской лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности; свою вину он не признает.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: В суд направлено обвинительное заключение в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Согласно материалам уголовного производства, 30 марта 2023 года журналисты "Суспільного мовлення" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры.

В это время к оператору подошел архидиакон, который схватил микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность.

11 апреля 2023 года обвинительное заключение в отношении подозреваемого направлено в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

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Как уточнила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец, подозреваемый церковник свою вину не признает.

Что предшествовало: 30 марта священник УПЦ МП на территории Лавры толкнул журналистку "Суспільного", когда она пыталась задать вопрос митрополиту Павлу, и сорвал крепление на камере оператора телеканала.

Полиция сообщила 41-летнему священнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

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