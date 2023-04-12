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Архидиакон УПЦ МП предстанет перед судом за нападение на журналистов

Валентина РоманенкоСреда, 12 апреля 2023, 11:40
Архидиакон УПЦ МП предстанет перед судом за нападение на журналистов
фото прокуратуры

Архидиакона Киево-Печерской лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности; свою вину он не признает.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: В суд направлено обвинительное заключение в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

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Согласно материалам уголовного производства, 30 марта 2023 года журналисты "Суспільного мовлення" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры.

В это время к оператору подошел архидиакон, который схватил микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность.

11 апреля 2023 года обвинительное заключение в отношении подозреваемого направлено в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

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Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как уточнила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец, подозреваемый церковник свою вину не признает.

Что предшествовало: 30 марта священник УПЦ МП на территории Лавры толкнул журналистку "Суспільного", когда она пыталась задать вопрос митрополиту Павлу, и сорвал крепление на камере оператора телеканала.

Полиция сообщила 41-летнему священнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Предыстория:

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Темы: УПЦ МПКиевСМИ
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