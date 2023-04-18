Ще один прибічник УПЦ МП відзначився нападом на журналіста в Лаврі
Столичні правоохоронці повідомили про підозру в перешкоджанні роботі журналістів на території Києво-Печерської лаври ще одному прибічнику УПЦ МП.
Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція
Деталі: За даними слідства, 17 квітня 2023 року журналіст одного з інтернет-видань проводив зйомку у приміщенні церковного магазину, розташованого на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
У цей час до журналіста підійшов 48-річний чоловік, який на добровільних засадах здійснює охорону вказаного приміщення.
Він намагався відібрати у журналіста обладнання для відеозйомки, а пізніше відламав кріплення до відеокамери та пошкодив світлодіодну лампу.
Дослівно: "В результаті вказаних протиправних дій журналіст не міг продовжувати свою законну професійну діяльність.
Досудове розслідування здійснюється дізнавачами Печерського УП ГУ НП у місті Києві.
Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн –ред.) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років".
Нагадаємо: Архідиякона Києво-Печерської лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності; провину він не визнає.
Передісторія:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
- Представники УПЦ МП, попри вимогу залишити святиню все ж лишаються в лаврі.
- Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник Лаври Павло.
- Він також пригрозив журналістам побити їх палицею. Згодом Павлу оголосили підозру і відправили під домашній арешт у будинку на Київщині.
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