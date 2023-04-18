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Ще один прибічник УПЦ МП відзначився нападом на журналіста в Лаврі

Валентина РоманенкоВівторок, 18 квітня 2023, 17:03
Ще один прибічник УПЦ МП відзначився нападом на журналіста в Лаврі
фото прокуратури

Столичні правоохоронці повідомили про підозру в перешкоджанні роботі журналістів на території Києво-Печерської лаври ще одному прибічнику УПЦ МП.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: За даними слідства, 17 квітня 2023 року журналіст одного з інтернет-видань проводив зйомку у приміщенні церковного магазину, розташованого на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

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У цей час до журналіста підійшов 48-річний чоловік, який на добровільних засадах здійснює охорону вказаного приміщення.

Він намагався відібрати у журналіста обладнання для відеозйомки, а пізніше відламав кріплення до відеокамери та пошкодив світлодіодну лампу.

Дослівно: "В результаті вказаних протиправних дій журналіст не міг продовжувати свою законну професійну діяльність.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування здійснюється дізнавачами Печерського УП ГУ НП у місті Києві.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн –ред.) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років".

Нагадаємо: Архідиякона Києво-Печерської лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності; провину він не визнає.

Передісторія:

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Теми: УПЦ МПКиївпрокуратура
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