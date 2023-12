Одиннадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины, прошедшая 21 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, приблизила Россию к трибуналу вроде Нюрнбергского.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter по результатам встречи

#Ramstein 11 results: russia is getting closer to Nuremberg II. Each meeting in this format not only provides more useful"gifts" for the #UAarmy, but also aims to bring criminals to justice. pic.twitter.com/Li9TcgvZyI

