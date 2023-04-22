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Резников о результатах "Рамштайна": Россия приближается к Нюрнбергу-II

Катерина ТищенкоСуббота, 22 апреля 2023, 16:38
Резников о результатах Рамштайна: Россия приближается к Нюрнбергу-II
Алексей Резников, фото Дмитрия Ларина, УП

Одиннадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины, прошедшая 21 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, приблизила Россию к трибуналу вроде Нюрнбергского.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter по результатам встречи

Дословно: "Результаты Рамштайна-11: Россия приближается к Нюрнбергу-II.

Каждая встреча в таком формате не только приносит больше полезных "подарков" для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности".

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Что предшествовало: 21 апреля на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии состоялось 11-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Резников анонсировал, что на этой встрече должны говорить не только о ближайших потребностях Украины, но и о стратегии на весь 2023 год.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу заявил, что ожидает доклада Резникова по результатам "Рамштайна".

Темы: РезниковРамштайнпомощь УкраинеРосcия
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