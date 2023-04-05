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Кремль снова прибегнул к ядерному шантажу – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 5 апреля 2023, 05:46
Кремль снова прибегнул к ядерному шантажу – ISW
Фото investigator.org.ua

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль снова прибегает к ядерным угрозам, чтобы сдержать западную военную помощь Украине накануне запланированного контрнаступления.

Источник: ISW

Детали: Аналитики предполагают, что Кремль, вероятно, попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, когда президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко встретятся в Москве 5 и 6 апреля.

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В отчете напоминают, что Кремль объявил 4 апреля, что Путин и Лукашенко встретятся для частных двусторонних переговоров 5 апреля и примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве 6 апреля.

Кремль продолжает пытаться использовать ядерные угрозы для сдерживания западной военной помощи Украине в преддверии запланированного контрнаступления Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу оправдал решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвинив НАТО в активизации боевой подготовки и разведывательной деятельности вблизи российских и белорусских границ, и обвинил Запад в эскалации войны в Украине, предоставив дополнительную военную помощь Украине 4 апреля.

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Кроме того, Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы ложно заверить российскую общественность в том, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий.

Основные выводы ISW за 4 апреля:

  • Кремль, вероятно, попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, когда Путин и Лукашенко встретятся в Москве 5 и 6 апреля.
  • Кремль продолжает пытаться использовать ядерные угрозы для сдерживания западной военной помощи Украине накануне запланированного Украиной контрнаступления.
  • Демонстративная реакция финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина на убийство российского военного блогера свидетельствует о том, что Пригожин, вероятно, считает, что нападение было частично направлено против него самого.
  • Кремль продолжает пытаться фальшиво заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий.
  • В то же время власти РФ, вероятно, пытаются переложить большую ответственность за развитие российской промышленности на региональные органы власти, чтобы защитить себя от возможной критики относительно ухудшения экономической ситуации в России.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Также они продолжили наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях, а также на линии фронта Авдеевка-Донецк.
  • Кроме того, оккупанты продолжают подготовку к ожидаемому украинскому контрнаступлению на южном направлении.
  • Шойгу заявил, что весенний призыв в России идет по плану, продвигается так быстро, как и планировалось, и уже завершился первичный призыв на срочную военную службу.
  • Российские оккупационные чиновники опровергают украинские сообщения о том, что российские оккупационные власти готовят планы эвакуации из оккупированных регионов Украины.
  • Белорусские государственные СМИ сообщили, что Комитет государственной безопасности Беларуси арестовал двух мужчин по подозрению в попытке терактов в Гродно.

Темы: Росcияядерное оружиевойна
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