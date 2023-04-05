Кремль снова прибегнул к ядерному шантажу – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль снова прибегает к ядерным угрозам, чтобы сдержать западную военную помощь Украине накануне запланированного контрнаступления.

Источник: ISW

Детали: Аналитики предполагают, что Кремль, вероятно, попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, когда президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко встретятся в Москве 5 и 6 апреля.

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В отчете напоминают, что Кремль объявил 4 апреля, что Путин и Лукашенко встретятся для частных двусторонних переговоров 5 апреля и примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве 6 апреля.

Кремль продолжает пытаться использовать ядерные угрозы для сдерживания западной военной помощи Украине в преддверии запланированного контрнаступления Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу оправдал решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвинив НАТО в активизации боевой подготовки и разведывательной деятельности вблизи российских и белорусских границ, и обвинил Запад в эскалации войны в Украине, предоставив дополнительную военную помощь Украине 4 апреля.

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Кроме того, Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы ложно заверить российскую общественность в том, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий.

Основные выводы ISW за 4 апреля: