МОК пробует "подкупить" украинских спортсменов, которые не поддержат бойкот россиян на соревнованиях

Международный олимпийский комитет отреагировал на решение правительства Украины лишать федерации статуса "национальных" если украинские спортсмены не будут бойкотировать соревнований, где есть россияне и белорусы. В МОК решили предложить украинским спортсменам, которые откажутся от бойкота, помощь от фонда МОК.

Источник: МОК

Дословно: "Это вызывает серьезные вопросы относительно автономии украинского спорта...

Если это будет реализовано, спортсмены, которые хотят соревноваться и потеряют поддержку своей национальной спортивной федерации и своего национального олимпийского комитета из-за вмешательства правительства, могут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК".

Детали: В МОК утверждают, что реализация решения украинского Кабмина "навредит только украинским спортсменам" и никак не повлияет на войну.

Также они заявили, что это решение будет противоречить позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.

Там отмечают, что несколько украинских спортсменов уже заявили, что выступают против любых бойкотов.

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В рекомендациях МОК указано, что россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе и если не имеют контракта с армией. Также они не могут "активно поддерживать войну".

Ни один российский или белорусский чиновник или госчиновник не может быть приглашен или аккредитован на любое международное спортивное событие или встречу.

Что этому предшествовало: