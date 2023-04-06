Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Британии прогнозирует новые увольнения топ-военных РФ из-за провалов в Украине

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 09:02
Минобороны Британии прогнозирует новые увольнения топ-военных РФ из-за провалов в Украине
Российский генерал Рустам Мурадов и президент РФ Владимир Путин. Фото kp.ru

Министерство обороны Великобритании считает, что российских топ-военных ждут новые увольнения, поскольку они проваливают достижения поставленных целей в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг.

В ведомстве отметили, что, согласно сообщениям российских соцсетей, министерство обороны России с большой вероятностью уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировки войск в Украине. Мурадов возглавил эту группировку после неудачной попытки РФ штурмовать Киев в прошлом году.

В последние месяцы Восточная группа войск под командованием Мурадова понесла чрезвычайно тяжелые потери, особенно в ходе плохо продуманных наступлений на Угледар.

Эти неудачные операции вызвали резкую критику со стороны различных комментаторов в России, в том числе и со стороны военнослужащих самого Мурадова.

"На данный момент он является самым высоким российским военным, которого уволили в 2023 году, но, скорее всего, их будет больше, поскольку Россия продолжает терпеть неудачи в достижении своих целей на Донбассе", – отметили в британском министерстве.

Накануне британская разведка сообщила, что российские чиновники ищут способы заткнуть дыры в бюджете, планируя длительную войну против Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW

NYT обнародовал секретную информацию о войне России в Украине

Украина договорилась с Польшей о покупке 200 БТР Rosomak – Зеленский

В МИД упрекнули Ватикан за попытки приравнять жертву и агрессора

Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск

Онуфрий уверяет, что от паспорта РФ уже избавился, но не говорит, когда

Все новости...
Ночью звучали взрывы в районе аэродрома, там база оккупантов – мэр Мелитополя
Российского "Аллигатора" приземлили "эдельвейсы" на Бахмутском направлении
США и Китай учатся на примерах войны в Украине - директор ФБР
США высоко оценили навыки украинских пилотов, освоить F-16 могут быстро – Воздушные силы
Последние новости
07:58
06:58
На Херсонщине оккупанты усиливают рейды – штаб
06:30
Силы обороны отразили за сутки более полусотни вражеских атак – сводка
04:56
Израиль ответил ударами на выпущенные ракеты с территории Сирии – CNN
03:58
Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW
02:58
Паспортизация РФ на Херсонщине: оккупанты обещают "жилищные сертификаты" – ЦНС
02:15
Россияне били по Сумщине, сбрасывали мины и ВОГ
01:15
фотоНа Киевщине трактор подорвался на противотанковой мине
00:36
NYT обнародовал секретную информацию о войне России в Украине
23:37
Минобороны Молдовы предупредило о передвижении техники: готовятся учения миротворцев
Все новости...
Реклама: