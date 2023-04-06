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Минобороны Британии прогнозирует новые увольнения топ-военных РФ из-за провалов в Украине

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 09:02
Минобороны Британии прогнозирует новые увольнения топ-военных РФ из-за провалов в Украине
Российский генерал Рустам Мурадов и президент РФ Владимир Путин. Фото kp.ru

Министерство обороны Великобритании считает, что российских топ-военных ждут новые увольнения, поскольку они проваливают достижения поставленных целей в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг.

В ведомстве отметили, что, согласно сообщениям российских соцсетей, министерство обороны России с большой вероятностью уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировки войск в Украине. Мурадов возглавил эту группировку после неудачной попытки РФ штурмовать Киев в прошлом году.

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В последние месяцы Восточная группа войск под командованием Мурадова понесла чрезвычайно тяжелые потери, особенно в ходе плохо продуманных наступлений на Угледар.

Эти неудачные операции вызвали резкую критику со стороны различных комментаторов в России, в том числе и со стороны военнослужащих самого Мурадова.

"На данный момент он является самым высоким российским военным, которого уволили в 2023 году, но, скорее всего, их будет больше, поскольку Россия продолжает терпеть неудачи в достижении своих целей на Донбассе", – отметили в британском министерстве.

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Накануне британская разведка сообщила, что российские чиновники ищут способы заткнуть дыры в бюджете, планируя длительную войну против Украины.

Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
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