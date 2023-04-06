Пригожин признал, что ВСУ остаются в Бахмуте: наступать невозможно

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что ВСУ не отступают из Бахмута, и ни о каком наступлении россиян на этом направлении сейчас речь не идет.

Источник: пресс-служба Пригожина в Telegram

Прямая речь Пригожина: "Надо сказать четко, что противник никуда не уходит (из Бахмута - ред.). У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, потом в районе многоэтажек западного квартала города".

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Детали: По его словам, чтобы иметь "положительную динамику", захватчикам необходимо решить 3 вопроса. Прежде всего, говорит он, надо убедиться, что у россиян "нормально организованное командование", во-вторых, проверить надежность и защищенность флангов.

Также на повестке дня стоит обеспечение снарядами. "Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно идти", - убежден Пригожин.

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