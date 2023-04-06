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Пригожин признал, что ВСУ остаются в Бахмуте: наступать невозможно

Станислав ПогориловЧетверг, 6 апреля 2023, 15:46
Пригожин признал, что ВСУ остаются в Бахмуте: наступать невозможно
Евгений Пригожин, скриншот

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что ВСУ не отступают из Бахмута, и ни о каком наступлении россиян на этом направлении сейчас речь не идет.

Источник: пресс-служба Пригожина в Telegram

Прямая речь Пригожина: "Надо сказать четко, что противник никуда не уходит (из Бахмута - ред.). У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, потом в районе многоэтажек западного квартала города".

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Детали: По его словам, чтобы иметь "положительную динамику", захватчикам необходимо решить 3 вопроса. Прежде всего, говорит он, надо убедиться, что у россиян "нормально организованное командование", во-вторых, проверить надежность и защищенность флангов.

Также на повестке дня стоит обеспечение снарядами. "Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно идти", - убежден Пригожин.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы "юридически захватили" Бахмут. При этом он признал, что в западной части города остаются украинские войска.
  • В своем последнем отчете аналитики Института изучения войны предположили, что наемники ЧВК "Вагнер" захватили здание администрации Бахмута, а российские силы продвигаются в центр города.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что россияне пытаются низкое качество в технике и командовании в боях за Бахмут в Донецкой области компенсировать количеством.
  • 4 апреля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин принес флаг на здание городской администрации Бахмута, которое уже давно разрушено в ходе боев в городе.

Темы: БахмутВагнервойнаРосcия
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