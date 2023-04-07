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Россияне сбросили бомбы на "скорую": 8 человек ранены – облсовет

Евгений КизиловПятница, 7 апреля 2023, 20:31
Россияне сбросили бомбы на скорую: 8 человек ранены – облсовет
фото с места событий, автор: Юрий Соболевский

Российские военные с дронов сбросили мины на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Ранения получили восемь человек, двое из которых – медицинские работники.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь: "Восемь раненых по состоянию на сейчас. Из них два человека - работники скорой медицинской помощи, которые ехали на вызов к пострадавшим после обстрела. Предварительно - российские солдаты прицельно сбросили мины с дронов на машину скорой помощи".

Что предшествовало: 7 апреля утром российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области.  Пострадала женщина и 2 детей, их госпитализировали.

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Темы: Херсонская областьжертвывойнаРосcия
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