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Российским чиновникам правительства закрыли свободный выезд за границу – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 04:11
Российским чиновникам правительства закрыли свободный выезд за границу – СМИ
Премьер РФ Михаил Мишустин. Фото из открытых источников

Руководству правительства РФ запретили свободно выезжать за пределы страны, для официальных поездок они должны получать специальное разрешение от премьер-министра Михаила Мишустина.

Источник: The Bell со ссылкой на два источника

Детали: Российский премьер Мишустин фактически закрыл границы для своих подчиненных, пишет The Bell.

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Выезжать за границу высокопоставленным сотрудникам правительства РФ – министрам, руководителям аппарата, их заместителям и начальникам департаментов – теперь можно только по официальным делам и с разрешения премьера, сообщили изданию информированные источники.

В то же время, рассказали источники издания, для сотрудников Администрации президента России таких строгих ограничений нет. Один из них объяснил разницу в ограничениях для сотрудников Кремля и правительства "особым рвением" Мишустина.

Напомним: Ранее издание The Financial Times сообщало, что российские спецслужбы изымают паспорта у чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их выезд за границу.

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Темы: РосcияКабинет министров
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