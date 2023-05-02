Лукашенко собрал силовиков – снова привиделось "обострения ситуации" на границе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности и охраны госграницы; ему доложили, что якобы ожидают "значительное обострения ситуации".

Источник: белорусское госиздание БЕЛТА

Детали: Лукашенко традиционно заявил, что обстановка вокруг Беларуси якобы "остается сложной" и что якобы вблизи границ "наращивается военный потенциал НАТО и происходят провокации".

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Прямая речь Лукашенко: "Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию".

Детали: Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель заявил, по данным разведки, якобы "прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси".

Почему это важно: Лукашенко помогает российскому диктатору Владимиру Путину в войне против Украины. Именно с территории Беларуси россияне вторглись на север Украины в феврале 2022 года. Лукашенко также предоставил территорию Беларуси для размещения российского вооружения. С территории РБ запускали ракеты по мирным населенным пунктам Украины. В Беларуси лечат и тренируют российских военных. Также РБ уже занимается подготовкой площадок для размещения стратегического ядерного оружия России.

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Все эти действия Лукашенко пытается оправдать некой мифической угрозой якобы со стороны стран НАТО. В начале российского вторжения Лукашенко даже заявлял, что Украина готовилась напасть на Беларусь, и даже обещал показать какую-то карту. Никаких карт он конечно не показал, а бредовые заявления Лукашенко обросли шутками и мемами.

Сейчас Лукашенко периодически собирает силовой блок и обсуждает "угрозу у границ".