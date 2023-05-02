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РФ не использовала "суперсамолеты" Су-57 и Су-75 в войне против Украины – Игнат

Валентина РоманенкоВторник, 2 мая 2023, 16:05
РФ не использовала суперсамолеты Су-57 и Су-75 в войне против Украины – Игнат
Су-57. иллюстративное фото из Википедии

Воздушные силы ВСУ не фиксировали факты применения врагом российских самолетов Су-57 и Су-75 в воздушном пространстве Украины.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь: "У них есть самолет Су-57, который они показывали на выставках, есть самолет также Су-75: тот с двумя двигателями, тот с одним. Это такие "суперсамолеты", как они уже их там называют, "шестого поколения"... Не раз писали их паблики, что уже они на фронте что-то показали, где-то бросали бомбы-ракеты.

Воздушными силами Украины не зафиксировано фактов применения этих самолетов в воздушной агрессии против Украины".

Детали: По словам Игната, полностью исключать нельзя, что россияне дистанционно их применяли (для ПВО Украины врожи самолеты - это лишь метки на радарах).

В то же время спикер Воздушных сил отметил, что РФ имеет достаточно других самолетов (Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25) и вертолетов (Ка-52), которые чаще всего применяются на линии боевого соприкосновения. Это авиация врага, которая достаточно сильно превосходит украинскую по технологиям и количеству.

По словам полковника, воздушные силы всех стран мира сейчас не делают ставку на то, чем Россия хвастается на аваиашоу (выполнение каких-то маневров).

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К примеру, США, которые являются ведущим производителем боевой авиации, в частности таких как F-35, F-22, делают ставку на новые технологии "кто кого раньше увидит, применит вооружение и первым уничтожит врага".

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Темы: РосcиявойнаВоздушные силы ВСУ
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