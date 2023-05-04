Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию на Херсонщине – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 07:59
Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию на Херсонщине – Генштаб
ПАСПОРТ РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

В оккупированном Геническом районе Херсонской области россияне применяют угрозы в отношении местных жителей, заставляя их получать паспорта РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Геническом районе временно захваченной Херсонской области.

Реклама:

Российские оккупанты постоянно давят на местных жителей, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами".

Детали: Отмечается, что к владельцам украинских паспортов захватчики показательно демонстрируют предвзятое отношение.

Напомним: Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец не согласен с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции ВОТ Ириной Верещук, посоветовавшей украинским гражданам на оккупированных территориях отказываться от оформления российских паспортов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабоккупацияХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: