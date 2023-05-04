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Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию на Херсонщине – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 07:59
Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию на Херсонщине – Генштаб
ПАСПОРТ РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

В оккупированном Геническом районе Херсонской области россияне применяют угрозы в отношении местных жителей, заставляя их получать паспорта РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Геническом районе временно захваченной Херсонской области.

Российские оккупанты постоянно давят на местных жителей, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами".

Детали: Отмечается, что к владельцам украинских паспортов захватчики показательно демонстрируют предвзятое отношение.

Напомним: Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец не согласен с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции ВОТ Ириной Верещук, посоветовавшей украинским гражданам на оккупированных территориях отказываться от оформления российских паспортов.

Темы: ГенштабоккупацияХерсонская область
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