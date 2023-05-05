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На НПЗ "Ильский" в России второй день подряд были взрыв и пожар

Елена РощинаПятница, 5 мая 2023, 09:50
На НПЗ Ильский в России второй день подряд были взрыв и пожар
Повторный пожар на НПЗ "Ильский", скриншот

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае Российской Федерации произошел взрыв и пожар второй раз за два дня – якобы НПЗ атаковал беспилотник.

Источник: Baza, РИА Новости

Детали: Telegram-канал Baza сообщил, что на территории НПЗ "Ильский" опять взрыв. Якобы беспилотник атаковал завод в 8:30 утра: он прилетел в одну из установок – и начался пожар.

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А "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы сообщило, что причиной нового пожара на Ильском НПЗ стало "самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона".

Персонал эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

 

"РИА Новости" в 09:39 уже сообщило, что возгорание ликвидировано. 

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Этому предшествовало: НПЗ "Ильский" горел и в ночь с 3 на 4 мая. Утверждалось, что тогда в атаке участвовало 4 беспилотника и она длилась почти час.

Британская военная разведка предположила, что России придется менять систему поставок топлива из-за регулярных ударов по базам хранения в приграничных с Украиной районах.

Также разведка Минобороны Великобритании считает, что в России будут продолжаться инциденты на железной дороге в приграничных с Украиной районах.

Темы: Росcиянефтьбеспилотники
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