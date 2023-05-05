Танки Leopard 1 от Дании и Германии будут в Украине до 1 июня – министр

Танки Leopard 1, которые передают Дания и Германия, будут готовы к развертыванию в Украине до 1 июня.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TV2.

Всего Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1. Поульсен назвал это количество "очень значительным".

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Он сейчас находится в Берлине. Здесь Поульсен вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом встретился с датскими инструкторами, которые обучают украинцев работе с этой бронетехникой. Подготовка украинских военных займет около месяца.

Поульсен уверяет, что украинцы могут получить пользу от танков Leopard 1, несмотря на то, что они не являются такими же современными и эффективными, как их преемники Leopard 2.

"Они имеют очень хорошую огневую мощь и способны хорошо ориентироваться на местности. И последнее, но не менее важное – это очень большое количество, а украинцам нужно очень большое количество танков", – отметил он.

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Напомним, в феврале Нидерланды вместе с Германией и Данией анонсировали планы передать Украине 100 танков Leopard 1 – они будут отправлены, как только их приведут в надлежащее техническое состояние. В интервью Писториус не уточнил, почему назвал цифру 80 танков. Возможно, речь идет о партии, обещание по восстановлению которой взяла на себя именно Германия.

28 апреля сообщалось, что украинские танкисты уже начали обучение на танках Leopard 1.