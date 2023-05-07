США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

США имеют высокую уверенность в достоверности заявления Украины об использовании американской системы ПВО Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Источник: CNN со ссылкой на информированный источник

Детали: Агентство отмечает, что, хотя система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до прошлой недели была чисто теоретической. Перехват, осуществленный Украиной, обеспечил реальную демонстрацию этой способности – и в Пентагоне рассматривают это как важное событие, сказал источник.

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Производство гиперзвуковых баллистических ракет всегда было сложной задачей для России, а санкции лишь усложнили ее, пишет CNN.

Но до прошлой недели расчет России заключался в том, что если она применит гиперзвуковую баллистическую ракету, то во что бы она ни стреляла, то обязательно попадет, сказал источник. Перехват поставил этот расчет под сомнение.

Тот факт, что перехват осуществил украинский экипаж, который прошел подготовку в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, еще больше порадовало Пентагон, добавил источник, назвав это значительным возвратом инвестиций.

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Перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, поднимая вопрос о том, имеет ли Украина устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, добавил источник.

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