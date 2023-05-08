ГБР нашло еще одну коллекцию ценных артефактов у экс-нардепа, финансировавшего террористов

Работники Государственного бюро расследований нашли у бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова еще одну коллекцию древних украинских артефактов.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Во время новых обысков в начале мая, у депутата и членов его преступной группы был обнаружен еще один тайник с большой коллекцией древностей, которые также могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок. Было найдено более тысячи артефактов, принадлежащих эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

В частности, изъят меч гуннов, декорированный золотом и альмандинами. По стилистике он напоминает знаменитую гуннскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена российскими оккупантами.

Также найдены доспехи 16-19 вв., среди которых шлемы польских гусар, типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья.

Нашли правоохранители и византийскую золотую декорированную эмалью иконку с изображением архангела Михаила 11-12 вв., античные и скифские древности, иконы, холодное оружие 14-19 вв., Первой и Второй мировых войн, мечи эпохи Великого переселения народов и т.д.".

Детали: Во время обысков также обнаружены документы по осуществлению незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Донецкой области.

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В 2022 году работники ГБР по информации ДВР Нацполиции разоблачили на финансировании террористической организации "ДНР" бывшего народного депутата Валерия Горбатова, который в начале двухтысячных годов возглавлял Совет Министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам.

Бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

Тогда работники ГБР провели шесть одновременных обысков. В одном из офисных помещений Киева, принадлежащих экс-депутату, было обнаружено более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей. В частности, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчугу 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры.

Ценные находки, как и предыдущие, сейчас переданы на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины. В дальнейшем планируется назначение судебной-искусствоведческой и оценочной экспертиз для установления культурной ценности объектов, их стоимости.

Обе коллекции, по предварительным данным, стоят миллионы долларов.

По оперативным данным, бывший депутат сбежал из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии и до сих пор скрывается от правосудия.