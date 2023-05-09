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Пентагон официально подтвердил: украинцы сбили российский "Кинжал" из ЗРК Patriot

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 23:08

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во вторник подтвердил заявление украинской стороны о том, что российскую ракету "Кинжал", которая летела на гиперзвуковой скорости, сбили из зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Слова Райдера цитирует телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

"Могу подтвердить, что они (украинцы – ред.) сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты и международное сообщество предоставили Украине", – отметил представитель Министерства обороны США.

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Он добавил, что США с партнерами продолжат "быстро предоставлять наземные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, чтобы помочь Украине контролировать свое суверенное небо и защитить своих граждан от России". 

Напомним, 6 мая командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot. США неофициально подтвердили это несколько позже.

Российская сторона называла "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, но после ее сбития в Украине специалисты высказали предположение, что на самом деле это баллистическая ракета, которая способна лететь быстрее, чем звук.

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Темы: СШАоружиеПВО
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