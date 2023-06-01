Песков заявил, что обстрелы Белгородщины никак не влияют на войну
Четверг, 1 июня 2023, 14:58
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что обстрелы в Белгородской области никак не влияют на ход так называемой "спецоперации", как в России называют войну против Украины.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: По словам Пескова, ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может повлиять на ход "спецоперации" в целом.
При этом он заявил, что не может ничего рассказать о "нюансах".
Что касается эвакуации, то Песков сказал, что над этим работает региональная власть, которая постоянно находится на связи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним:
- 1 июня 2023 года "Российский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что проводят еще одну операцию на территории России.
- Бойцы записали видеообращение и сообщили, что идут в Шебекинском направлении (Белгородская область).
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