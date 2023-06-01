Песков заявил, что обстрелы Белгородщины никак не влияют на войну

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что обстрелы в Белгородской области никак не влияют на ход так называемой "спецоперации", как в России называют войну против Украины.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: По словам Пескова, ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может повлиять на ход "спецоперации" в целом.

При этом он заявил, что не может ничего рассказать о "нюансах".

Что касается эвакуации, то Песков сказал, что над этим работает региональная власть, которая постоянно находится на связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним:

1 июня 2023 года "Российский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что проводят еще одну операцию на территории России.

Бойцы записали видеообращение и сообщили, что идут в Шебекинском направлении (Белгородская область).