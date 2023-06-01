Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Песков заявил, что обстрелы Белгородщины никак не влияют на войну

Алена МазуренкоЧетверг, 1 июня 2023, 14:58
Песков заявил, что обстрелы Белгородщины никак не влияют на войну
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, ФОТО ТАСС

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что обстрелы в Белгородской области никак не влияют на ход так называемой "спецоперации", как в России называют войну против Украины.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: По словам Пескова, ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может повлиять на ход "спецоперации" в целом.

Реклама:

При этом он заявил, что не может ничего рассказать о "нюансах".

Что касается эвакуации, то Песков сказал, что над этим работает региональная власть, которая постоянно находится на связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 июня 2023 года "Российский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что проводят еще одну операцию на территории России.
  • Бойцы записали видеообращение и сообщили, что идут в Шебекинском направлении (Белгородская область).

Темы: Росcиявойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: