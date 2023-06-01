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Президент Литвы: мы должны компенсировать Украине то, что сейчас не можем пригласить ее в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 17:04

Украина должна получить компенсацию за то, что НАТО пока не может пригласить ее стать полноправным членом.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове, передает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Verslo žinios".

"Мы много раз говорили, что нельзя повторять пустые формулировки об открытых дверях в НАТО. Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить Украине полноправное членство на данный момент", – заявил президент Литвы.

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По его словам, все понимают, что предложить стране, находящейся в состоянии войны, полноправное членство в военном альянсе будет крайне сложно, но достаточные гарантии безопасности, такие как военная и политическая поддержка Украины, а также институциональные рамки для более тесного сотрудничества между Украиной и НАТО, должны быть найдены.

"Важно понимать, что война закончится победой Украины, но что будет дальше?" – сказал литовский лидер.

По его словам, эти вопросы будут важными на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Президент подчеркнул, что на саммите также будет обсуждаться укрепление противовоздушной обороны Польши и стран Балтии.

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"Ситуация очень серьезная и, к сожалению, она ухудшается, особенно учитывая то, что Беларусь активно вовлечена в этот конфликт и готова развернуть тактическое ядерное оружие", – сказал Науседа.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, прибыв на саммит в Молдове, заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле обсудят возможность членства Украины в Альянсе после того, как война с Россией закончится.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отметил, что НАТО на саммите в июле не сможет предложить полноправное членство Украине из-за агрессивной войны России.

Темы: президентЛитва
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