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В приложении "Киев Цифровой" появилась офлайн-карта укрытий

Евгений КизиловПятница, 2 июня 2023, 14:03
В приложении Киев Цифровой появилась офлайн-карта укрытий
скриншот КГГА

В городском приложении "Киев Цифровой" появилась офлайн-карта бомбоубежищ, а также возможность сообщить о закрытом или недоступном укрытии.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации со ссылкой на руководителя цифровой трансформации Киева и заместителя председателя КГГА Петра Оленича

Детали: Сообщается, что для того, чтобы пользоваться картой укрытий "вне сети", пользователям достаточно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Карта автоматически загрузится в фоновом режиме.

Если у вас не получилось попасть в укрытие, выберите его на карте и нажмите в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие". Ответственный департамент сразу получит эту информацию и сможет исправить ситуацию.

Что предшествовало:

  • В ночь на 1 июня во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок. Люди пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
  • По данному факту было начато уголовное производство, в рамках которого правоохранители задержали четырех человек: первого заместителя председателя Деснянской райгосадминистрации, директора больницы и его заместителя по техническим вопросам, а также охранника поликлиники.

Темы: укрытиеКиевтехнологиивойна
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