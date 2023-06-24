Путин похвалил Лукашенко за проделанную работу на переговорах с Пригожиным
Суббота, 24 июня 2023, 21:53
Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко поблагодарил за "проделанную работу" по переговорам с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"
Дословно: "Сегодня в 9 вечера президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону".
Детали: Во время разговора Лукашенко подробно рассказал Путину результаты переговоров с "руководством ЧВК Вагнер". При этом Путин поблагодарил Лукашенко "за проделанную работу".
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Что предшествовало:
- Перед этим у Лукашенко заявили, что он провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот якобы принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.
- После этого главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря.
Предистория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента (АП) РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
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