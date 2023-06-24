Путин похвалил Лукашенко за проделанную работу на переговорах с Пригожиным

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко поблагодарил за "проделанную работу" по переговорам с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Дословно: "Сегодня в 9 вечера президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону".

Детали: Во время разговора Лукашенко подробно рассказал Путину результаты переговоров с "руководством ЧВК Вагнер". При этом Путин поблагодарил Лукашенко "за проделанную работу".

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Что предшествовало:

Перед этим у Лукашенко заявили, что он провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот якобы принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

После этого главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря.

Предистория: