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В Бердянске прогремели взрывы, оккупанты заявили о сбивании ракет

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 19:37
В Бердянске прогремели взрывы, оккупанты заявили о сбивании ракет
Дым после взрывов в Бердянске 3 июня, фото: Бердянск сегодня

В оккупированном Бердянске Запорожской области в субботу вечером прогремело не менее 8 взрывов, российские оккупанты заявили о сбивании 6 ракет.

Источник: Бердянская городская военная администрация, местный телеграм-канал "Бердянск сегодня", российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости

Детали: Как сообщает Бердянская МВА, в городе прозвучало не менее 8 взрывов.

"Сегодня работало российское ПВО, поэтому пока ждем уточненных данных по попаданиям", - говорится в сообщении.

"Бердянск сегодня" сообщает о более чем 10 прилетах в городе.

"Было шумно рядом с портом и аэропортом", - говорится в сообщении.

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Телеграм-канал также сообщает, что оккупационные суда снова уходят из порта Бердянска.

Вместе с тем, российские государственные агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на оккупационные "власти" заявили, что "ВСУ совершили попытку ракетного удара по Бердянску, предварительно, сработала ПВО, сбито шесть ракет".

Темы: Запорожская областьвойнавзрывоккупация
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