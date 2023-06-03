Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бердянске прогремели взрывы, оккупанты заявили о сбивании ракет

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 19:37
В Бердянске прогремели взрывы, оккупанты заявили о сбивании ракет
Дым после взрывов в Бердянске 3 июня, фото: Бердянск сегодня

В оккупированном Бердянске Запорожской области в субботу вечером прогремело не менее 8 взрывов, российские оккупанты заявили о сбивании 6 ракет.

Источник: Бердянская городская военная администрация, местный телеграм-канал "Бердянск сегодня", российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости

Детали: Как сообщает Бердянская МВА, в городе прозвучало не менее 8 взрывов.

Реклама:

"Сегодня работало российское ПВО, поэтому пока ждем уточненных данных по попаданиям", - говорится в сообщении.

"Бердянск сегодня" сообщает о более чем 10 прилетах в городе.

"Было шумно рядом с портом и аэропортом", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Телеграм-канал также сообщает, что оккупационные суда снова уходят из порта Бердянска.

Вместе с тем, российские государственные агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на оккупационные "власти" заявили, что "ВСУ совершили попытку ракетного удара по Бердянску, предварительно, сработала ПВО, сбито шесть ракет".

Темы: Запорожская областьвойнавзрывоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
У Путина говорят, что тот хочет достичь своих целей другими средствами, чем война
Вагнеровцы еще окончательно не покинули Бахмут, ситуация на фронте несколько меняется – Маляр
Шольц резко ответил критикам предоставления оружия Украине, которые пытались его освистать
В Мелитополе прогремели громкие взрывы, виден густой дым – мэр
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: