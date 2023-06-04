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Свитолина победила россиянку Касаткину и вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 20:11
Свитолина победила россиянку Касаткину и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
Элина Свитолина, ФОТО: Арата Ямаока TENNIS Club

28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертом раунде "Ролан Гаррос" (1/8 финала) победила девятую сеянку, нейтральную атлетку Дарью Касаткину из России.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Первый сет начался с двух брейков от Элины – украинка повела со счетом 4:1. Касаткина смогла сделать один обратный брейк, но не более. При счете 5:4 Элина вышла подавать на первую партию и с первого сетбола закрыла ее – 6:4.

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Второй сет начался с брейка от Касаткиной (2:0 в ее пользу), однако почти сразу Свитолина перехватила инициативу – выиграла пять из шести следующих геймов, 5:3 в пользу украинки.

Элина вышла подавать на матч при счете 5:4, заработала матчбол, но не реализовала его – 5:5. После этого украинка взяла еще один брейк, снова подавала на матч, но безрезультатно – 6:6.

Исход второго сета определился на тайбрейке – Элина выиграла 7:5, со второго матчбола одержала победу в матче.

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Таким образом, Свитолина в четвертый раз в карьере прошла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" и повторила свой лучший результат на турнире.

В матче 1/4 финала украинка сыграет против победительницы матча между Ариной Сабаленко и Слоан Стивенс.

Свитолина вернется в топ-100 мирового рейтинга по итогам "Ролан Гаррос", она войдет в топ-75 лучших.

Что предшествовало: Украинка теннисистка Леся Цуренко победила экс-чемпионку US Open Бьянку Андрееску и сыграет в четвертом раунде турнира "Ролан Гаррос", при этом впервые в истории в четвертом раунде сыграют сразу две украинки.

Темы: спорт
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