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МИД Украины возмущен "празднованием" дня русского языка в ООН после подрыва Каховской ГЭС

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 12:40

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на сообщение Организации Объединенных Наций о праздновании дня русского языка после того, как стало известно о подрыве Каховской ГЭС оккупационными войсками РФ.

Об этом в Twitter написал представитель украинского МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

"ООН твитит о культурном разнообразии, игнорируя крупнейшую катастрофу в Европе за последние десятилетия, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?" – подчеркнул Николенко.

Через несколько часов после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС ООН в Twitter опубликовала сообщение о "Дне русского языка".

"Вторник – День русского языка. Следите за @UnitedNationsRU, чтобы быть в курсе новостей о работе ООН на русском языке", – говорится в сообщении организации.

Организация также ретвитнула публикацию российских представителей ООН, в которой говорится: "Цели в области устойчивого развития – это общий призыв к действиям по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению того, чтобы все люди жили в мире и процветании".

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Темы: МИДКаховская ГЭСРосcияООН
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