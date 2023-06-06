МИД Украины возмущен "празднованием" дня русского языка в ООН после подрыва Каховской ГЭС

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на сообщение Организации Объединенных Наций о праздновании дня русского языка после того, как стало известно о подрыве Каховской ГЭС оккупационными войсками РФ.

Об этом в Twitter написал представитель украинского МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

"ООН твитит о культурном разнообразии, игнорируя крупнейшую катастрофу в Европе за последние десятилетия, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?" – подчеркнул Николенко.

Через несколько часов после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС ООН в Twitter опубликовала сообщение о "Дне русского языка".

"Вторник – День русского языка. Следите за @UnitedNationsRU, чтобы быть в курсе новостей о работе ООН на русском языке", – говорится в сообщении организации.

Организация также ретвитнула публикацию российских представителей ООН, в которой говорится: "Цели в области устойчивого развития – это общий призыв к действиям по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению того, чтобы все люди жили в мире и процветании".

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.