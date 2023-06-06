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Маляр: Наступление начнется не в соцсетях

Елена РощинаВторник, 6 июня 2023, 17:40
Маляр: Наступление начнется не в соцсетях
"Началось", скриншот из видео Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что о контрнаступлении Сил обороны Украины не будут объявлять публично. 

Источник: Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Планы любят тишину. Наступление начнется не в соцсетях".

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Детали: Заместитель министра опубликовала видеоролик, в котором соцсети мерцают сообщениями о танках, самолетах и словами "началось".

Напомним: Украинское контрнаступление прогнозировали сначала на март, затем на апрель-май, затем на начало лета. 

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Власти Украины заявляли, что окончательный план контрнаступления примут непосредственно перед его началом, и отмечали, что в планы посвящены считанные лица. 

Западные СМИ и эксперты гадают, началось ли уже контрнаступление, а российские блогеры – когда и где оно может начаться.

5 июня журналисты "The New York Times" со ссылкой на американских чиновников написали, что долгожданное украинское контрнаступление, вероятно, началось, потому что возросло количество обстрелов со стороны Сил обороны.

Украинские власти этого не комментирует и сохраняют "тишину".

2 июня президент Владимир Зеленский сказал, что контрнаступление – не кино, чтобы его увидеть, но его должна почувствовать российская армия, а результатом будет деоккупация.

Темы: контрнаступлениевойнаМинобороны
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