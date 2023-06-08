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Генштаб: Захватчики понесли потери в результате подрыва ГЭС

"Украинская правда"Четверг, 8 июня 2023, 07:23
Генштаб: Захватчики понесли потери в результате подрыва ГЭС
Разрушенная дамба Каховской ГЭС. Скриншот из видео

Российские оккупанты понесли потери в живой силе, боеприпасах и технике в результате уничтожения дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.

В подразделениях 7 десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также указанные подразделения потеряли несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество".

Детали: По информации Генштаба, 6 июня, когда гражданское население на собственных автомобилях массово покидало захваченный город Каховка Херсонской области, оккупанты использовали местных жителей как "живой щит".

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Напомним: В Институте изучения войны заявляют, что затопления, вызванные подрывом Каховской ГЭС, разрушили много укреплений первой линии обороны россиян на левом берегу Днепра.

Темы: Каховская ГЭСГенштабРосcияоккупация
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