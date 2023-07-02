Из Энергодара выехала часть коллаборантов-работников ЗАЭС и персонала Росатома – мэр

Из Энергодара Запорожской области выехала часть коллаборантов-работников ЗАЭС, а также часть персонала Росатома.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии Украинскому Радио

Детали: По словам мэра, часть коллаборантов-работников ЗАЭС, которые заключили контракты с Росатомом, выехали из Энергодара. Также часть персонала Росатома, завезенная из российских атомных станций – до 100 специалистов – уехали из города в конце предыдущей недели.

Во временно оккупированном Энергодаре находится сейчас около 5-6 тысяч работников Запорожской атомной электростанции, которые фактически являются заложниками российской армии, отметил мэр. Оккупационная власть не позволяет им покидать пределы города. И на работу ходить им не дают, потому что заблокировали пропуска, если они не заключили контракт с Росатомом.

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Также Орлов рассказал, что укрытий в случае взрыва на ЗАЭС в Энергодаре не предусмотрено.

Что предшествовало: 30 июня Главное управление разведки сообщило, что российские оккупанты начали постепенно покидать Запорожскую атомную станцию, ряд работников ЗАЭС также получили указание выехать со станции до 5 июля.

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