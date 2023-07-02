Из Энергодара выехала часть коллаборантов-работников ЗАЭС и персонала Росатома – мэр
Из Энергодара Запорожской области выехала часть коллаборантов-работников ЗАЭС, а также часть персонала Росатома.
Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии Украинскому Радио
Детали: По словам мэра, часть коллаборантов-работников ЗАЭС, которые заключили контракты с Росатомом, выехали из Энергодара. Также часть персонала Росатома, завезенная из российских атомных станций – до 100 специалистов – уехали из города в конце предыдущей недели.
Во временно оккупированном Энергодаре находится сейчас около 5-6 тысяч работников Запорожской атомной электростанции, которые фактически являются заложниками российской армии, отметил мэр. Оккупационная власть не позволяет им покидать пределы города. И на работу ходить им не дают, потому что заблокировали пропуска, если они не заключили контракт с Росатомом.
Также Орлов рассказал, что укрытий в случае взрыва на ЗАЭС в Энергодаре не предусмотрено.
Что предшествовало: 30 июня Главное управление разведки сообщило, что российские оккупанты начали постепенно покидать Запорожскую атомную станцию, ряд работников ЗАЭС также получили указание выехать со станции до 5 июля.
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Предыстория:
- 20 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
- 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
- Позже Буданов заявил, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас.
- 25 июня президент Владимир Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден, но внимания мира недостаточно.
- США сообщили, что пока не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, несмотря на последние сообщения Украины о подготовке Россией теракта.