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Воздушные силы показали, как уничтожают вражеские ракеты, самолеты и дроны

Ирина БалачукПонедельник, 3 июля 2023, 09:33
Воздушные силы показали, как уничтожают вражеские ракеты, самолеты и дроны
Скриншот из видео

Воздушные силы опубликовали видео ко Дню зенитных ракетных войск, в котором показали, как различные подразделения ВС ежедневно уничтожают воздушные цели россиян.

Источник: Воздушные силы ВСУ в YouTube

Дословно ВС ВСУ: "Выстояли и выстрелили! Рашисты больше всего хотели уничтожить наше ПВО! Они хотели легкой прогулки в украинском небе. И ударили по зенитным ракетным войскам... Но мы − выстояли... И выстрелили... А они получили".

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Детали: В ролике ВС показали операторов различных систем ПВО − ЗРК "С-300", ЗРК "Бук-М1", ЗРК "NASAMS", ЗРК "Iris-T", ЗРК "Patriot" − а также то, как они ведут списки уничтоженных российских воздушных целей − специальные пометки наносят прямо на технику ПВО.

"Сегодня воины зенитных ракетных войск продолжают бить оккупанта в украинском небе, самым современным в мире оружием", − подытожили в Воздушных силах.

ВИДЕО ДНЯ

Для справки: 3 июля отмечается День зенитных ракетных войск в составе Воздушных Сил ВСУ. Профессиональный праздник зенитчиков ввели в 2011 году.

Предыстория:

Темы: Воздушные силы ВСУ
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