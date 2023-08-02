Спасатели показали последствия атаки "Шахедов" в одном из районов столицы

В Киеве обломки вражеских дронов упали в Соломенском районе города, там поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж.

Источник: ГСЧС Киева, начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов

Детали: Спасатели сообщили, что в столице падение обломков зафиксировано в Соломенском районе города.

Поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж.

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На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. Пострадавших нет.

Кроме того, городские власти также сообщали о падении обломков в Святошинском и Голосеевском районах Киева.

В Киевской области спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки в Бучанском районе. Там произошло разрушение с последующим горением частного жилого дома вблизи одного из поселков.

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Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в еще в одном населенном пункте обломками повреждена крыша магазина: "Сейчас последствия устраняются. Владельцам поврежденных объектов будет оказана необходимая помощь".

Небытов сообщил, что в результате атаки вражеских дронов в Киевской области вспыхнул пожар в частном доме. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

Напомним: