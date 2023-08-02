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Спасатели показали последствия атаки "Шахедов" в одном из районов столицы

Алена МазуренкоСреда, 2 августа 2023, 09:36
Спасатели показали последствия атаки Шахедов в одном из районов столицы

В Киеве обломки вражеских дронов упали в Соломенском районе города, там поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж.

Источник: ГСЧС Киева, начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов

Детали: Спасатели сообщили, что в столице падение обломков зафиксировано в Соломенском районе города.

Поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж.

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На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. Пострадавших нет.

Кроме того, городские власти также сообщали о падении обломков в Святошинском и Голосеевском районах Киева.

 
 
 

В Киевской области спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки в Бучанском районе. Там произошло разрушение с последующим горением частного жилого дома вблизи одного из поселков.

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Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в еще в одном населенном пункте обломками повреждена крыша магазина: "Сейчас последствия устраняются. Владельцам поврежденных объектов будет оказана необходимая помощь".

Небытов сообщил, что в результате атаки вражеских дронов в Киевской области вспыхнул пожар в частном доме. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

Напомним: 

  • Силы противовоздушной обороны сбили все ударные беспилотники россиян, которые ночью 2 августа атаковали Киев. Всего уничтожено более 10 дронов.
  • Российские оккупанты ночью 2 августа атаковали ударными беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуры на юге Одесской области, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.
  • Силы обороны Украины ночью 2 августа уничтожили над Сумской областью вражеский беспилотник типа "Шахед".
  • Ночью 2 августа Воздушные силы сбили 23 дрона-камикадзе "Шахед", которые российские оккупанты запустили по Украине, однако часть беспилотников поразила портовую инфраструктуру Одесской области.

Темы: КиевобстрелШахед
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