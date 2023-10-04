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Россияне сбросили с десяток управляемых авиабомб на Бериславский район

Елена РощинаСреда, 4 октября 2023, 10:24
Россияне сбросили с десяток управляемых авиабомб на Бериславский район
Фото иллюстративное

Утром 4 октября Бериславский район Херсонской области оказался под огнем российской авиации, захватчики сбросили с десяток бомб.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "Бериславский район – под огнем вражеской авиации. Оккупанты атаковали Бургунку, Ольговку и Николаевку. Всего сбросили с десяток управляемых авиабомб. Информация уточняется".

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Этому предшествовало: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что российские войска обстреляли город Херсон в ночь на 4 октября и утром.

Темы: Херсонская областьвойна
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