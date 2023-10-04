Растрата четверть миллиона на системе оповещения: столичный чиновник получил новое подозрение

Директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука заподозрили в растрате средств на системе оповещения.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Согласно материалам следствия, чиновник в июне 2022 года заключил договор с частным обществом о капитальном ремонте (модернизации) территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) в Деснянском районе Киева.

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ТАСЦО - это комплексная инфраструктура, разработанная для быстрого и эффективного оповещения граждан в случае чрезвычайных ситуаций, опасности или кризисных ситуаций, которые могут возникнуть на территории города, в том числе, воздушных тревог.

На работы по модернизации системы в Деснянском районе было выделено почти 10 млн гривен бюджетных средств.

Прокуроры говорят, что чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах подрядчика, подписал акты приемки выполненных работ, в которые были внесены сведения с завышенными ценами на использованные материалы и оборудование.

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По данным экспертизы, эти действия привели к излишнему перечислению бюджетных средств в сумме почти четверть миллиона гривен.

Отмечается, что сейчас в уголовном производстве продолжаются экспертизы по другим материалам и оборудованию, которые устанавливались во время капитального ремонта систем оповещения.

Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации, говорят в прокуратуре.

Это уже третье подозрение для Ткачука.

На данный момент он отстранен от должности в рамках уголовного производства, начатого по факту гибели людей из-за закрытого укрытия. Чиновник находится под мерой пресечения - ночным домашним арестом.

Кроме этого в июне 2022 года правоохранители сообщили Ткачуку подозрение в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.