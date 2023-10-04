Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Растрата четверть миллиона на системе оповещения: столичный чиновник получил новое подозрение

Валентина РоманенкоСреда, 4 октября 2023, 15:37
Растрата четверть миллиона на системе оповещения: столичный чиновник получил новое подозрение
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КГГА РОМАН ТКАЧУК, СУСПІЛЬНЕ

Директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука заподозрили в растрате средств на системе оповещения.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Согласно материалам следствия, чиновник в июне 2022 года заключил договор с частным обществом о капитальном ремонте (модернизации) территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) в Деснянском районе Киева.

Реклама:

ТАСЦО - это комплексная инфраструктура, разработанная для быстрого и эффективного оповещения граждан в случае чрезвычайных ситуаций, опасности или кризисных ситуаций, которые могут возникнуть на территории города, в том числе, воздушных тревог.

На работы по модернизации системы в Деснянском районе было выделено почти 10 млн гривен бюджетных средств.

Прокуроры говорят, что чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах подрядчика, подписал акты приемки выполненных работ, в которые были внесены сведения с завышенными ценами на использованные материалы и оборудование.

ВИДЕО ДНЯ

По данным экспертизы, эти действия привели к излишнему перечислению бюджетных средств в сумме почти четверть миллиона гривен.

Отмечается, что сейчас в уголовном производстве продолжаются экспертизы по другим материалам и оборудованию, которые устанавливались во время капитального ремонта систем оповещения.

Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации, говорят в прокуратуре.

Это уже третье подозрение для Ткачука.

На данный момент он отстранен от должности в рамках уголовного производства, начатого по факту гибели людей из-за закрытого укрытия. Чиновник находится под мерой пресечения - ночным домашним арестом.

Кроме этого в июне 2022 года правоохранители сообщили Ткачуку подозрение в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

Темы: Киевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Киев
Летняя площадка Boho оказалась незаконной, владелец пообещал снести ее
Киев снова увеличил помощь военным: на миллиард с четвертью
Прокуратура дала подробности убийства двух военных в Киеве
Последние новости
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
Все новости...
Реклама: