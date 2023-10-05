Третья встреча по "формуле мира" может состояться в октябре в Стамбуле - СМИ

Третья встреча для подготовки будущего саммита по предложенной Киевом "формуле мира" может состояться в октябре в Турции.

Источник: Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Осведомленные с подготовкой встречи собеседники сообщили, что она планируется на уровне советников по нацбезопасности и должна состояться "позже в этом месяце" в Стамбуле.

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Россию, как и в предыдущие разы, не приглашают.

В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Что предшествовало: Несколько дней назад на Банковой также заявили, что ожидают третьей встречи советников по "формуле мира" в октябре, не называя возможное место проведения.

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Предыдущие две встречи советников по нацбезопасности относительно "формулы мира" состоялись Копенгагене в июне и Джидде (Саудовская Аравия) в августе. В последней принимали участие представители около 40 стран, в том числе Китая, Бразилии и Индии.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

Также читайте статью "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.