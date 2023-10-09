США готовят эвакуацию из Израиля на корабле ВМС – СМИ
Понедельник, 9 октября 2023, 00:12
США разрабатывают планы возможной эвакуации мирного населения, помогая американцам выбраться из Израиля.
Источник: NBC News
Дословно: Ничего не решено или не приказано, но официальные лица США рассматривают варианты, включая то, чтобы отправить некоторых американцев на корабли ВМС, чтобы доставить их в безопасное место.
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Предыстория:
- В воскресенье Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа", однако подробности не сообщались.
- Также Пентагон подтвердил, что начинает передислокацию авианосной ударной группы ВМС США на Ближний Восток.
- По состоянию на вечер воскресенья, в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибло более 700 израильтян, более 2200 получили ранения.
- Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю.