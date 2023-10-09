США готовят эвакуацию из Израиля на корабле ВМС – СМИ

США разрабатывают планы возможной эвакуации мирного населения, помогая американцам выбраться из Израиля.

Источник: NBC News

Дословно: Ничего не решено или не приказано, но официальные лица США рассматривают варианты, включая то, чтобы отправить некоторых американцев на корабли ВМС, чтобы доставить их в безопасное место.

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