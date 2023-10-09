США готують евакуацію з Ізраїлю на кораблі ВМС – ЗМІ

США розробляють плани можливої евакуації мирного населення, допомагаючи американцям вибратися з Ізраїлю.

Джерело: NBC News

Дослівно: Нічого не вирішено чи не наказано, але офіційні особи США розглядають варіанти, включно з тим, щоб відправити деяких американців на кораблі ВМС, щоб доставити їх у безпечне місце.

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