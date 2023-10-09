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США готують евакуацію з Ізраїлю на кораблі ВМС – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 00:12
США готують евакуацію з Ізраїлю на кораблі ВМС – ЗМІ
Ілюстраційне фото U.S. Navy

США розробляють плани можливої евакуації мирного населення, допомагаючи американцям вибратися з Ізраїлю. 

Джерело: NBC News

Дослівно: Нічого не вирішено чи не наказано, але офіційні особи США розглядають варіанти, включно з тим, щоб відправити деяких американців на кораблі ВМС, щоб доставити їх у безпечне місце.

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Передісторія: 

  • У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу", однак подробиць не наводилося.
  • Також Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід.
  • Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.
  • Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.

Теми: ІзраїльСША
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