США готують евакуацію з Ізраїлю на кораблі ВМС – ЗМІ
Понеділок, 9 жовтня 2023, 00:12
США розробляють плани можливої евакуації мирного населення, допомагаючи американцям вибратися з Ізраїлю.
Джерело: NBC News
Дослівно: Нічого не вирішено чи не наказано, але офіційні особи США розглядають варіанти, включно з тим, щоб відправити деяких американців на кораблі ВМС, щоб доставити їх у безпечне місце.
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Передісторія:
- У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу", однак подробиць не наводилося.
- Також Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід.
- Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.
- Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.