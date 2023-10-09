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Удар по Грозе: идентифицировано 49 погибших, 5 человек считаются пропавшими без вести

Станислав ПогориловПонедельник, 9 октября 2023, 12:42
Удар по Грозе: идентифицировано 49 погибших, 5 человек считаются пропавшими без вести
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО С. ГРОЗА В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

По состоянию на 9 октября криминалисты идентифицировали 49 граждан, погибших во время ракетного удара россиян по селу Гроза Харьковской области.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "4-е сутки неустанной работы криминалистов полиции Харьковщины. Уже идентифицировано 49 погибших. Специалисты провели 168 ДНК-исследований, еще 63 - в процессе".

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Детали: По его словам, еще 5 человек считаются без вести пропавшими. "Колоссальную работу проводят следователи, криминалисты, сыщики и многие другие сотрудники полиции", - добавил он.

Предыстория: 

  • 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.
  • По состоянию на утро 6 октября известно о 52 погибших. Среди погибших – вдова и сын военного, по которому были поминки после его перезахоронения в родном селе. Сын перезахороненного был демобилизированным военным, он погиб вместе с женой. 
  • Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, – однако там были только гражданские люди, подчеркнули в прокуратуре Харьковской области.
  • В Харьковской области объявлен трехдневный траур 6-8 октября.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвыракетный удар
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