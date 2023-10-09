Удар по Грозе: идентифицировано 49 погибших, 5 человек считаются пропавшими без вести

ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО С. ГРОЗА В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

По состоянию на 9 октября криминалисты идентифицировали 49 граждан, погибших во время ракетного удара россиян по селу Гроза Харьковской области.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "4-е сутки неустанной работы криминалистов полиции Харьковщины. Уже идентифицировано 49 погибших. Специалисты провели 168 ДНК-исследований, еще 63 - в процессе".

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Детали: По его словам, еще 5 человек считаются без вести пропавшими. "Колоссальную работу проводят следователи, криминалисты, сыщики и многие другие сотрудники полиции", - добавил он.

Предыстория:

5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.

По состоянию на утро 6 октября известно о 52 погибших. Среди погибших – вдова и сын военного, по которому были поминки после его перезахоронения в родном селе. Сын перезахороненного был демобилизированным военным, он погиб вместе с женой.

Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза, думая, что там есть украинские военные, – однако там были только гражданские люди, подчеркнули в прокуратуре Харьковской области.

В Харьковской области объявлен трехдневный траур 6-8 октября.

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