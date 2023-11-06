ГБР выяснит все обстоятельства гибели военных 128 ОГШБ: чиновников ждет расследование
ГБР расследует гибель военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, а также гражданских от удара россиян во время торжеств неподалеку от линии фронта 3 ноября.
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Работники ГБР зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей во время обстрела населенного пункта в Запорожской области".
Детали: В ГБР сообщили, что от удара взрывной волной и обломками было повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара. Сейчас сотрудники ГБР проводят следственные действия, устанавливая детали обстоятельств, которые привели к трагедии.
Также инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, которые организовали мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.
Предыстория:
- Ранее источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что могли погибнуть более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
- Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
- В Закарпатской области объявили трехдневный траур из-за массовой гибели бойцов 128 бригады, по которым попала Россия вероятно во время праздничного награждения.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии с массовой гибелью воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области можно было избежать. Президент подчеркнул, что сейчас идет расследование, которое должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.
- 6 ноября 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжественного мероприятия неподалеку от линии фронта 3 ноября.