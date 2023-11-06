ГБР выяснит все обстоятельства гибели военных 128 ОГШБ: чиновников ждет расследование

ГБР расследует гибель военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, а также гражданских от удара россиян во время торжеств неподалеку от линии фронта 3 ноября.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Работники ГБР зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей во время обстрела населенного пункта в Запорожской области".

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Детали: В ГБР сообщили, что от удара взрывной волной и обломками было повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара. Сейчас сотрудники ГБР проводят следственные действия, устанавливая детали обстоятельств, которые привели к трагедии.

Также инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, которые организовали мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.

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