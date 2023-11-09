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Американские истребители атаковали в ответ иранский объект на востоке Сирии – Пентагон

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 02:58
Американские истребители атаковали в ответ иранский объект на востоке Сирии – Пентагон
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удар по объекту КСИР на востоке Сирии в ответ на предыдущие атаки на американские военные базы.

Источник: заявление главы Пентагона Ллойда Остина

Прямая речь: "Сегодня (8 ноября - ред.), по указанию президента Байдена, вооруженные силы США нанесли удар в целях самообороны по объекту на востоке Сирии, который использовался иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками".

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Детали: По словам Остина, удар был нанесен двумя американскими истребителями F-15 по хранилищу оружия.

Глава Пентагона отметил, что удар является ответом на серию атак на американский персонал в Ираке и Сирии, совершенных силами, связанными с КСИР-Кудс.

"Соединенные Штаты полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты наших людей и наших объектов. Мы призываем против любой эскалации. Американский персонал будет продолжать выполнять миссии по противодействию ИГИЛ в Ираке и Сирии", – подчеркнул Остин.

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Что предшествовало: Министерство обороны США заявило, что имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке.

Напомним: Соединенные Штаты в конце октября наносили ответные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии.

Темы: СШАИрантерроризмистребители
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