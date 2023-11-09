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В МВД рассказали, сколько военных погибли на блокпостах за время большой войны

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 13:10
В МВД рассказали, сколько военных погибли на блокпостах за время большой войны
ДТП с участием судьи Тандыра. фото прокуратуры

11 служащих, среди которых и военные, и полицейские, погибли в результате ДТП на блокпостах с начала полномасштабного вторжения России против Украины.

Источник: заместитель директора Департамента коммуникации МВД Антон Страшко в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Всего на сегодняшний день в результате ДТП, к сожалению, 11 служащих - это и полицейские, и военнослужащие, погибли. И 37 - получили ранения. Такие данные имеем на сегодняшний день с начала полномасштабной войны.

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Если говорить в целом о случаях дорожно-транспортных происшествий на блокпостах, то чаще всего это нарушения ПДД со стороны водителей. Мы говорим о несоблюдении скоростных ограничений, неучете дорожной ситуации, в частности, погодных условий".

Детали: В МВД говорят, что количество блокпостов с февраля 2022 года уменьшили, однако необходимость их остается.

По словам Страшко, основная их задача - выявить потенциальных преступников, опасных лиц, диверсионно-разведывательные группы.

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"И на самом деле безопасных городов сейчас нет. Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине", - добавил представитель МВД.

Напомним: 7 ноября на Закарпатье на одном из блокпостов автомобиль сбил военнослужащего пограничной службы, которого госпитализировали с многочисленными травмами.

Вечером 6 ноября под Киевом водитель "Рено" совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту. Женщину госпитализировали в больницу.

Темы: войнаМВД
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